Cina: terra' conferenza mondiale su istruzione professionale, tecnica a novembre

Pechino, 14 nov – (Xinhua) – La World Vocational and Technical Education Development Conference 2024 sidal 20 al 22nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin, ha dichiarato oggi il ministero dell’. La, un passo fondamentale per aumentare l’influenza internazionale dellanell’, e’ pienamente pronta, ha dichiarato Peng Binbai, funzionario del ministero, durante unastampa tenutasi a Pechino. Peng ha dichiarato che il tema dell’evento di quest’anno, “L’innovazione da’ forza al futuro, le competenze illuminano una nuova vita”, e’ stato tradotto in 101 lingue, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di questo concetto diin una gamma piu’ ampia di settori e tra una popolazione piu’ numerosa.