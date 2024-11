Romadailynews.it - Cina: moto prodotte a Chongqing guadagnano popolarita’ in America Latina (1)

Leggi su Romadailynews.it

, 14 nov – (Xinhua) – Shineray e’ un’impresa orientata all’esportazione con sede a, i cui prodotti sono destinati principalmente al mercato dell’. Dall’inizio di quest’anno, il volume delle vendite dell’azienda in Brasile e’ aumentato di oltre il 140% su base annua. Al contempo, anche il volume delle vendite in altri Paesi dell’, come Messico ed Ecuador, e’ aumentato in modo significativo. (Xin) Agenzia Xinhua