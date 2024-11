Romadailynews.it - Cina: +4.300 nuovi prodotti, tecnologie illuminano China Hi-Tech Fair

Shenzhen, 14 nov – (Xinhua) – La 26ma edizione dellaHi-(CHTF) ha preso il via oggi nel polo tecnologico di Shenzhen, nel sud della, attirando piu’ di 5.000 imprese e organizzazioni internazionali provenienti da oltre 100 Paesi e regioni. Durante i tre giorni dell’evento, verranno presentati piu’ di 4.300, e risultati, tra cui una serie di robot intelligenti avanzati,avatar digitali con intelligenza artificiale e applicazioni per terminal intelligenti, secondo l’organizzatore. Imprese e istituzioni provenienti da Stati Uniti, Francia, Repubblica di Corea, Australia, Canada, Danimarca e altri Paesi e regioni hanno organizzato gruppi per partecipare alla mostra, portando le loro ultimeall’avanguardia. L’annuale CHTF, inaugurata nel 1999, e’ la piu’ grande e piu’ influente fiera scientifica e tecnologica della