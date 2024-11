Romatoday.it - “Ciccio” cerca una nuova famiglia: è stato abbandonato perché malato

Leggi su Romatoday.it

ricoverato in una clinica veterinaria che non aveva neppure 2 anni., un cucciolo di cane Corso, non riusciva a stare in piedi sulle zampe. Da allora è partito il suo calvario che dura tutt’ora.è in clinica“Si pensava avesse la sindrome del cucciolo nuotatore.