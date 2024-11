Milanotoday.it - Ci saranno meno buche per le strade di Milano, ha detto il comune

Leggi su Milanotoday.it

Evitare che lesi trasformino in un groviera. Per questo ildiha annunciato che cipiù fondi per rattoppare l’asfalto (e stenderne di nuovo). Palazzo Marino, infatti, ha esso a bilancio 6 milioni di euro per il 2025 (nel triennio 2021-2024 sono stati spesi.