Ilpescara.it - Chiusa per due notti la galleria San Silvestro della circonvallazione

Leggi su Ilpescara.it

Tanti automobilisti si sono accorti come nelle ultime due, quelle di mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, laSansia rimasta.A decidere per la chiusura dalle ore 22 alle ore 6 è stata l'Anas che però non ha informato i giornali del.