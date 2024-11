Viterbotoday.it - Chiude tratto A1 tra Orte e Magliano Sabina per trasporto eccezionale: tutte le info

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalla mezzanotte alle 5 di domenica 17 novembre, sarà chiuso ilcompreso tra, verso Roma/Napoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per le brevi percorrenze, dopo.