Romatoday.it - Chi è Mirko Pellegrini, il (presunto) "dominus" dell'inchiesta sugli appalti sospetti delle strade di Roma

Leggi su Romatoday.it

Il tifo per la, le foto con i calciatori e qualche vip e le amicizie, almeno social, con vari politici di Destra e Sinistra. Ma anche i contatti giusti e, secondo chi sta indagando su di lui, una serie di stratagemmi utili per oliare i funzionari e ottenere le gare per glidei lavori.