Cettina cantante di pianobar negli anni 70 oggi è malata di Alzheimer

Leggi su .com

(Adnkronos) – Non ricorda moltissime cose a causa dell', ma le canzoni della sua epoca, quelle se le ricorda quasi tutte. Non proprio tutte le parole, ma quasi. "Non ho l'età" di Gigliola Cinquetti la canta benissimo. "La prima cosa bella" di Nicola Di Bari è il suo cavallo di battaglia. E poi "Perdere l'amore" .L'articolodi70diproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.