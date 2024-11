Ilrestodelcarlino.it - Centra cinque auto in sosta in piazza Duomo e poi fugge

Fa ‘filotto’ndo e danneggiandoina lato della strada. Poi si allontana a piedi,ndo per le vie del centro. Il fatto è successo verso le 19 di martedì in, quando unmobilista al volante di una Mercedes Clk ha perso il controllo del mezzo sbandando a destra e a sinistra e danneggiando complessivamentein. L’mobile a semidistrutta si è infine fermata davanti al palazzo vescovile. A quel punto il conducente dell’ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga per le vie del centro. Ci sarebbero anche dei testimoni e in zona ci sono anche telecamere di videosorveglianza. La polizia locale del Nuovo circondario imolese è intervenuta. Ovviamente la proprietà dell’è subito stata individuata ed è assicurata, ma sono naturalmente in corso gli accertamenti su chi fosse alla guida al momento dell’incidente (e ci sono dei tempi tecnici entro i quali può essere comunicato).