Casalpusterlengo giovane donna armata di coltello tenta di rapinare una pizzeria

(Lodi)- Attimi di panico ieri sera, attorno alle 22, all'interno dellaDa Sara, che si affaccia sul tratto urbano della via Emilia a: secondo quanto appreso, unaa volto scoperto è entrata nel locale ma non per degustare una specialità dell'esercizio commerciale visto che davanti al proprietario che le stava chiedendo cosa volesse da mangiare, ha spianato unfacendo subito capire di voler puntare dritto all'incasso del locale. La malvivente però non è riuscita a portare a termine il colpo perché qualcuno ha avuto la prontezza di chiamare subito il 112 e la sconosciuta ha preferito rinunciare al blitz, scappando in tutta fretta. Non è escluso che l'autrice del blitz, probabilmente di nazionalità italiana, possa essere, in qualche modo, essere stata già identificata dalle forze dell'ordine giunte sul posto pochi minuti dopo