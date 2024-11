Liberoquotidiano.it - Cancro, svelato nuovo bersaglio per combattere tumore della colecisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 13 nov. (Adnkronos Salute) - Un gruppo di scienziati dell'Istituto nazionale di gastroenterologia 'Saverio De Bellis' di Castellana Grotte, in provincia di Bari, ha identificato unfarmacologico per provare a rallentare la progressione delo colangiocarcinoma. Unraro con una prognosi sfavorevole, considerando che in genere meno di 1 paziente su 10 è vivo a 5 anni dalla comparsamalattia. Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research' e finanziato da Fondazione Airc per la ricerca sul, si è concentrato sulla comunicazione tra cellule epiteliali del colangiocarcinoma e cellule fibroblastiche non tumorali che si trovano vicino alla neoplasia. Un dialogo che va interrotto, spiegano gli autori, perché "sembra all'origine dell'aggressività di questo".