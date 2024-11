Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Man rivela quale sarà il suo futuro. Ecco cosa ha risposto a quella domanda

Leggi su Calcionews24.com

, Man accende le indiscrezioni sul suofanno aprire uno scenario importante per ilDennis Man, autore finora di 3 gol e 4 assist in 12 presenze in Serie A con la maglia del. Il talento classe 1998 è stato premiato come miglior giocatore del mese in Romania. A margine della cerimonia .