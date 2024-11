Quotidiano.net - Calcio: Lazio; stop per Dia, ha contratto la malaria

Boulaye Dia, attaccante della, sarà costretto alloa causa della. A renderlo noto è la stessa federazione del Senegal che ha specificato come l'attaccante biancoceleste, che non scenderà in campo contro il Burkina Faso, è stato vittima di "un attacco diil giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure del caso". I medici della nazionale stanno già monitorando il giocatore.