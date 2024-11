Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Globe Soccer Awards. Barella, Gasperini e Inzaghi tra candidati

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In lizza tra gli allenatori anche Ancelotti. Roma femminile in corsa come migliore squadra dell'anno DUBAI (EMIRATI ARABI) - L'Atalanta, l'Inter, Simone, Gian Piero, Carlo Ancelotti, la Roma femminile, Manuela Giugliano, Nicolò, Lautaro Martinez, Artem Dovbyk, Ademola Lokkm