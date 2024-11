Europa.today.it - Calcio a 5, sfida impegnativa al Pala Marabini: l'Oleodinamica Folrivese contro la corazzata Pro Patria San Felice

Sabato pomeriggio alle ore 15, ildi San Martino in Strada, Forlì, sarà teatro di unaimportante per l’ottava giornata del girone d’andata del campionato regionale di Serie C1. L’ospiterà la ProSan, squadra in ottima forma e con ambizioni.