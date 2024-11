Salernotoday.it - Cagnolino ustionato con olio bollente: aperto un fascicolo presso la Procura, per individuare i responsabili

Nonostante le ferite nell'anima il nostro amato Blanco sta rispondendo bene alle cure. Dovrà stare in clinica per alcune settimane per tutti gli accertamenti e le terapie per disintossicarlo. Ma a piccoli passi il nostro guerriero ce la sta mettendo tutta per ritornare più bello di prima! .