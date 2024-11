Unlimitednews.it - Buzzetti “I diabetici aumentano, servono corretti stili di vita”

ROMA (ITALPRESS) – "E' importantissimo ricordare questa patologia a causa della sua prevalenza e del fatto che sta aumentando in maniera esponenziale, noi abbiamo 530 milioni di persone nel mondo che ne sono affette, 4 milioni solo in Italia, e se non ci saranno misure di prevenzione sappiamo che nel 2030 diventeranno addirittura 630 milioni. L'obiettivo dei diabetologi è assicurare una buona qualità dialle persone affette, implementando le migliori terapie e le migliori tecnologie possibili, ricordando che un corretto stile diè alla base anche di un equilibrio psicofisico". Lo afferma Raffaella, presidente eletta della Società italiana diabetologia, a margine di un convegno alla Camera in occasione della Giornata mondiale del diabete.