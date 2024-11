Ilgiorno.it - Brugherio, donna sfregiata con una tazzina da una vicina di casa: “Ti faccio violentare tua figlia”

(Monza e Brianza), 14 Novembre 2024 – “Mi ha preso per i capelli in cortile e mi ha rotto in faccia unadel caffè, trascinandomi a terra insieme a lei. Cadendo ho visto nel finestrino di un’auto che avevo la faccia aperta in due”. Uno sfregio permanente che ancora adesso, a distanza di due anni dai fatti, avrebbe fatto perdere la sensibilità alla parte destro di viso e denti a una quarantottenne di origini romene, L.D., che abita nelle case Aler di. Come la, C.S., coetanea italiana suadi, che l’ha aggredita il 4 ottobre del 2022 mentre si trovava agli arresti domiciliari in un’abitazione sul suo stesso pianerottolo. Ora, C.S., detenuta in carcere, deve rispondere dei reati di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, atti persecutori e anche evasione dai domiciliari, in un processo al Tribunale di Monza dove la vittima si è costituita parte civile insieme anche allaadolescente con cui vive e con cui avrebbe patito i presunti soprusi dell’imputata, presente in aula insieme al suo avvocato.