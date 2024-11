Unlimitednews.it - Brnabic “Italia amica della Serbia anche per l’integrazione europea”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’ulteriore intensificazionecooperazione parlamentare, economica e politica” traè stata al centro ierivisita a Romapresidente dell’Assemblea Nazionale Serba, Ana. Ha incontrato tra gli altri il presidenteCommissione Affari EsteriCamera, Giulio Tremonti, il presidenteCommissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, e il presidenteCamera, Lorenzo Fontana. “E’ stata una visita davvero molto positiva”, afferma Branbic in un’intervista all’Italpress.Nel dettaglio, durante l’incontro con Fontana “abbiamo convenuto che, per l’ulteriore rafforzamento delle nostre relazioni parlamentari, sarebbe utile continuare la cooperazione tra la Commissione perdell’Assemblea Nazionale e la Commissione per le Politiche EuropeeCamera dei Deputati, oltre al dialogo nell’ambitodimensione parlamentare del Consiglio d’Europa, dell’OSCE, dell’Unione interparlamentare e di altre organizzazioni”, sottolinea la presidente del Parlamento Serbo.