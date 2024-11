Iltempo.it - Briatore scatenato: "In Italia vogliono comandare i giudici"

Flaviomattatore a Dritto e rovescio, su Rete 4. Ospite di Paolo Del Debbio, nella puntata di giovedì 14 novembre, l'imprenditore non usa mezzi termini e spiega che il "problema della magistratura c'è, lo abbiamo visto diverse volte" perché "i interferiscono sulle scelte del governo". L'ultimo caso è quello dei centri per i migranti in Albania, stoppato dalle sentenze. "Inon possono sempre interferire su tutto quello che concerne la nostra vita e sulle cose logiche, perché poi dovrebbero iad andare nelle piazze" delle nostre città, attacca mr Billionaire.auspica per l'un sistema politico più vicino a quello americano, dove chi vince le elezioni presidenziali governa a pieno. Donald Trump, commenta l'imprenditore, non avrà "il problema che ha ad esempio Giorgia Meloni in".