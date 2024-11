Borsa | Milano allunga il passo +18% corrono Mps Bps e Tim

Quotidiano.net - Borsa: Milano allunga il passo (+1,8%), corrono Mps, Bps e Tim

Accelera Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,8% a 34.310 punti. Scende a 121,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,9 punti sotto al 3,58% e quello tedesco in ribasso di 1,9 punti sopra al 2,36%. In evidenza Mps (+12,98%), congelata nella mattinata per eccesso di rialzo, all'indomani del collocamento di un pacchetto del 15% da parte del Tesoro e dell'acquisto simultaneo del 5% da parte di Banco Bpm (+2,16%). Sotto i riflettori anche Tim (+7,73%), salita fino all'8%, il cui amministratore delegato Pietro Labriola ha annunciato il possibile ripristino del dividendo. Seguono Popolare Sondrio (+3,92%) e A2a (+2,89%), quest'ultima spinta dai conti dei 9 mesi e dal piano industriale al 2035.anche Interpump (+2,78%) dopo i conti, Stm (+2,72%) insieme al resto del comparto in Europa, Unicredit (+2,63%) e Stellantis (+2,65%), dopo l'annuncio del ministro delle Imprese Adolfo Urso di un fondo per gli investimenti nella filiera dell'auto.