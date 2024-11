Borsa | l' Europa ottimista attende Wall Street Milano +11%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa ottimista attende Wall Street, Milano +1,1%

Borse europee positive in attesa dell'avvio di, dove i future sono in sostenuto rialzo, e con la conferma del Pil dell'Eurozona. Dopo una serie di trimestrali in crescita, l'attenzione dei mercati si concentra sui dati del mercato del lavoro Usa e sulle banche centrali. L'indice stoxx 600 sale dello 0,8%. Nel Vecchio continente si mettono in mostra Francoforte (+1,3%), Parigi e(+1,1%), Madrid e Londra (+0,5%). I principali listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+2,2%), con la conferma dell'outlook dei ricavi di Asml al 2030 e gli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Bene anche l'energia (+1,1%), spinta dal rialzo del petrolio. Il Wti sale a 68,78 dollari (+0,5%) e il Brent a 72,65 dollari (+0,5%). Acquisti sulle utility (+1%), in linea con il prezzo del gas che registra un rialzo del 3,4% a 45,15 euro al megawattora.