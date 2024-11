Borsa | Europa positiva nel finale Milano la migliore a +19%

Quotidiano.net - Borsa: Europa positiva nel finale, Milano la migliore a +1,9%

Borse europee positive nela differenza dei listini Usa, che appaiono fiacchi (Dow Jones +0,01%, Nasdaq -0,14%). Piazza Affari (Ftse Mib +1,9%) è la, seguita da Francoforte (+1,47%), Parigi (+1,3%), Madrid (+1,2%) e Londra (+0,52%). In calo a 120,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 8 punti al 3,55% e quello tedesco di 4,4 punti al 2,34%. Effetto conti su Burberry (+19,55%), mentre In Piazza Affari corrono Mps (+10,76%) dopo il collocamento del 15% da parte del Tesoro e il simultaneo acquisto del 5% da parte di Banco Bpm (+2,93%). Sprint di Tim (+8,52%) dopo i conti e con la prospettiva del ritorno del dividendo.