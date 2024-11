Napolitoday.it - Blitz nel rione Pontecitra: trovate armi, droga e soldi di dubbia provenienza

Leggi su Napolitoday.it

Controlli a tappeto nel cuore del quartiere popolare di, nel comune di Marigliano, per i carabinieri di Castello di Cisterna. I militari hanno eseguito posti di controllo e decine di perquisizioni domiciliari. In una delle abitazioni ispezionate, in particolare, hanno trovato due.