Romatoday.it - Blitz a Fontana Candida, sgomberate e demolite le case abusive dei "sinti italiani"

Leggi su Romatoday.it

all'alba di oggi a, in via di Costamagna, periferia sud est di Roma, a pochi metri dalla Borghesiana e la zona della borgata Finocchio. Carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e polizia locale del VI gruppo Torri per la viabilità, coordinati dalla prefettura, sono.