BJK Cup Finals 2024 | calendario programma orari e copertura tv

Leggi su Sportface.it

Il, le date e glidelledi Billie Jean King Cup, che si tengono a Malaga (Spagna) dal 13 al 20 novembre. L’Italia dopo aver sorpreso tutto dodici mesi fa, quando riuscì ad arrivare in finale dove fu sconfitta dal Canada, questa volta torna in terra iberica con la consapevolezza di avere una top-5 del ranking mondiale in singolare e una delle migliori coppie al mondo di doppio. La squadra di Tathiana Garbin, composta da Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, ha tutte le carte in regola per puntare a un risultati di prestigio anche quest’anno. Le, che nel 2023 erano state disputate a Siviglia, restano in Andalucia ma si spostano – come quelle maschili – a Malaga. L’altro aspetto da sottolineare è che cambia il format: nessun girone, si parte subito con sfide ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale (con l’Italia che da finalista uscente può usufruire di un bye), poi quarti, semifinali e finale.