Avellinotoday.it - Benevento-Avellino, ufficiale il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

In considerazione degli elevati profili di rischio dell’incontro di calcio, valevole per il campionato di Serie C, in programma allo stadio “Vigorito” domenica 17 novembre prossimo, il Prefetto di, Raffaela Moscarella, ha disposto stamane, sentito il Questore, il.