Padovaoggi.it - “Bel canto”, destinati e dedicati al pubblico dell’”età d’argento”, i concerti alla Casetta Cavalleggeri

Leggi su Padovaoggi.it

Tre appuntamenti pomeridiani, in centro città a Padova, presso lain Corso Milano n.113 (parco- ex Prandina) con il “Bel”,aldell’”età”.È questo il progetto dell’Associazione Tempi e Ritmi che si svilupperà in.