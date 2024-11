Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Electra Forrester nasconde un torbido segreto e Will ne pagherà le conseguenze

Il cognomesembra portare con sé segreti e bugie., nuova arrivata nelle puntatedi, non è esente. La ragazzaunpassato, che rischierà di mettere in pericolonei prossimi episodi della Soap in onda negli USA e presto su Canale5. E attenzione, è in arrivo pure una sorpresa!