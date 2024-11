Zon.it - Battipaglia, arrestati per rapina aggravata due giovani

In data di ieri, personale del Commissariato di P.S. die della Squadra Mobile di Salerno hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di dueresidenti nel Comune di Salerno, di cui uno dei quali già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, indagati per il reato di.Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, gli indagati, lo scorso 13 settembre, a, avrebbero percosso violentemente un passante impossessandosi, dapprima del suo marsupio, contenente la somma di 100 euro e successivamente della sua autovettura, a bordo della quale si allontanavano, minacciando la parte offesa e tutti i presenti, con una pistola.