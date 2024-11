Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile: turno infrasettimanale. La Libertas stasera a Carrara nel derby

Dopo l’anticipo di giovedì scorso contro il Pastificio Caponi Calcinaia, laritorna sul parquetper la settimana giornata della regular season, affrontando, in trasferta, il Centro Mini. La formazione lucchese arriva da una bella vittoria che ha consentito di salire in classifica a 6 punti, mentre gli avversari si trovano davanti, al quinto posto, con due punti in più. I biancorossi sono chiamati a dare continuità al proprio campionato e a cercare di portare a casa due punti importanti. La sfida non sarà semplice, ma l’obiettivo dei ragazzi di Piochi è quello di giocare una partita molto attenta, per provare a mettere in difficoltà fin da subito il roster avversario. "CMC– ha commentato il coach biancorosso – è una squadra giovane che vanta tre nuovi giocatori che dovremo limitare, come Tealdi, Suriano e Campi.