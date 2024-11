.com - Basket B nazionale / Jesi batte la BPC Virtus Cassino 70-60

Gli uomini di Ghizzinardi centrano la seconda vittoria consecutiva contro i laziali, fanalino di coda. Gara non brillantissima, ma che fa compiere un ulteriore passo avanti in classifica, 13 novembre – La General Contractor torna al “PalaTriccoli” dopo la bella vittoria di Ravenna e la discussa gara interna col Ruvo di Puglia. Avversario di turno il fanalino di coda, la BPC.Gara che inizia sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti in partita grazie anche ad un ispirato Conte.Primo parziale che si chiude col punteggio di 17 a 16 a favore degli ospiti, in vantaggio di una lunghezza, ed una General Contractor che fa fatica a far valere il proprio maggior tasso tecnico.Ospiti che proseguono nel loro momento positivo nel secondo quarto, allungando sino al 22 a 16, con coach Ghizzinardi costretto a chiedere un time out.