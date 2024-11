Liberoquotidiano.it - Banche: Ruffino (Az), 'chiusure filiali un danno a piccole comunità'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “A ottobre avevo presentato un'interrogazione al Mef per chiedere quali fossero le intenzioni del ministero sulla chiusura di numerosi sportelli bancari, soprattutto nei piccoli comuni del nostro Paese. Emblematico il caso di Bobbio Pellice, in provincia di Torino, che aveva visto il graduale ridimensionamento della filiale locale di Intesa San Paolo e l'annuncio della chiusura dello sportello bancomat. Ieri il ministro Giorgetti, in occasione del question time, ha offerto una risposta parziale parlando di canali digitali per potere accedere ugualmente ai servizi finanziari e di un tavolo di confronto tra istituzioni e Abi. La realtà, però, è che le strutture continuano a diminuire". Così la deputata di Azione Daniela, in seguito all'interrogazione in aula alla Camera con il ministro Giorgetti.