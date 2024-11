Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, ci sarebbe tensione tra Federica Pellegrini e il ballerino Madonia "a causa di Sonia Bruganelli"

Leggi su Comingsoon.it

"Malumore di, vittima, non per sua scelta, sia chiaro, di non poche tensioni e difficoltà, nel rapporto con" il retroscena di Gabriele Parpiglia sul dietro le quinte dicon Le