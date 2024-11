Lanazione.it - Avis: “In Toscana è under 25 un terzo di nuovi donatori sangue”

Firenze, 14 novembre 2024 - Inundeididell'25, ha meno di 25 anni di età. La fascia d'età più numerosa è quella 18-25 anni (il 30%), inoltre tra gli25 le donne sono il 53%, tra tutti iil 54%. Il 13% dei membri del Consiglio Direttivo diRegionaleha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. I dati sono stati presentati oggi durante l'incontro 'Mettiti in gioco, dona il. Giovani a confronto per una società più solidale', evento organizzato daalla Stazione Leopolda di Firenze. "Avvicinare i giovani alla donazione die plasma è un obiettivo strategico non solo a livello associativo, ma per la stabilità dell'intero sistema trasfusionale italiano - commenta il presidente diNazionale, Gianpietro Briola - Per questo motivo siamo sempre molto attivi e partecipi nello studiare e individuare nuove strategie che ci consentano di dialogare con loro nella maniera più efficace.