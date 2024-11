Teleclubitalia.it - Aversa, presentato il progetto “Spazio unico di comunità” al Comune: “Puntare su giovani e sport”

Leggi su Teleclubitalia.it

. Questa mattina, nella sala consiliare, è statoilCivico di”, promosso dal Ministro per loe iAndrea Abodi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Politicheli ee Salute SpA, coinvolge diverse associazioni territoriali e la Caritas di. Le attivitàive del .L'articoloildi” al: “su” Teleclubitalia.