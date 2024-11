Agi.it - Autonomia differenziata, la Consulta: "Illegittime alcune disposizioni"

AGI - La Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull', considerando invece "specifiche" dello stesso testo legislativo. Lo fa sapere Palazzo dellacon una nota. La Corte, in particolare, ha ravvisato "l'incostituzionalità" di alcuni profili della legge, in primis "la possibilità che l'intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà". "Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità - spiega Palazzo della- colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento didelle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità.