Autonomia differenziata Giani | Siamo soddisfatti la Consulta ha accolto il nostro disagio

Firenze, 14 novembre 2024 – “Oggi c’è la nostra soddisfazione nel vedereilper una concezione diregionale che non è assolutamente quella che ha ispirato la riforma del titolo V nel 2001”. E’ quanto dichiara Eugenioappena appresa la nota stampa sulle questioni di costituzionalità della legge sull’. La Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull', considerando invece "illegittime specifiche disposizioni" dello stesso testo legislativo “naturalmente in attesa della sentenza ma quello che emerge è che il modello di regionalismo differenziato dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione non è quello che veniva seguito dalla legge 86 del 2024: come da noi sostenuto nel ricorso queste condizioni particolari didebbono riguardare solamente materie di specifica caratterizzazione di quella determinata Regione, non tutte le materie come alcune Regioni e anche legge 86 volevano.