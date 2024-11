Liberoquotidiano.it - Autonomia: Calderoli, 'rispettiamo Consulta, valuteremo correttivi'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “La decisione della Corte costituzionale ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull'differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione. Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni della sentenza, per valutare gli eventualida apportare". Così il ministro Roberto. "La stessa Corte nel suo comunicato invita ad assicurare la piena funzionalità della legge e riconosce che l'differenziata 'deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini'. Sono esattamente gli obiettivi che vogliamo realizzare e che realizzeremo". "Detto ciò, la sentenza non incide sul lavoro che stiamo portando avanti con i negoziati avviati con le regioni, che proseguiranno nelle prossime settimane”.