Atp Finals Sinner in semifinale anche se perde? Tutte le combinazioni per il passaggio del turno

(Adnkronos) – Terzo match alle Atp2024 di Torino per Jannik. Il numero 1 al mondo, grande favorito del torneo, va a caccia della qualificazione alladopo i successi in due set contro Alex De Minaur e Taylor Fritz. L’ultimo ostacolo, questa sera, sarà Daniil Medvedev. Ma cosa serve all’azzurro per andare avanti? I primi due successi nel girone mettono Jannik in una posizione di forza, visto che l’azzurro sarebbe sicuro del primo posto battendo Medvedev con qualsiasi punteggio.però potrebbe andare avanti a Torinonon vincendo, con queste: • Secon Medvedev e de Minaur batte Fritz, Jannik passerebbe da secondo nel girone (con il russo primo) • Se2-1 con Medvedev e Fritz batte De Minaur,passa da primo (in questo caso, con Fritz secondo) • Se2-0 con Medvedev e Fritz vince 2-1 con De Minaur, Jannik avanza da secondo (con Medvedev primo) • Se2-0 con Medvedev e Fritz batte 2-0 De Minaur, Jannik può qualificarsi grazie alla miglior differenza game (finora, l’azzurro è in testa con un aggregato di 24-15).