Lapresse.it - ATP Finals, Fritz sconfigge De Minaur e resta in corsa: eliminato l’australiano

Leggi su Lapresse.it

Taylorbatte Alex Denell’incontro valido per la terza giornata del gruppo ‘Nastase’ delle Atpdi Torino einper la semifinale. Lo statunitense si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in due ore e nove minuti di gioco. Fuori invece, che saluta la manifestazione torinese rimediando la terza sconfitta in altrettante partite.In serata, non prima delle 20.30, giocheranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Se l’azzurro, già qualificato per le semifinali, vincerà passerà il turno proprio, in caso di successo del russo in due set sarebbe invece quest’ultimo a passare. In caso di affermazione di Medvedev in tre set infine sarebbe decisiva la differenza game.