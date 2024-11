Trevisotoday.it - Assegnato l'appalto il tratto di pista ciclopedonale in via Castellana

Leggi su Trevisotoday.it

In questi giorni è statol'per la realizzazione deldiin via, lungo la strada provinciale 6 (Progetto dello Studio Fiorenzo Bernardi Associato di Caerano San Marco). Si tratta di un intervento necessario per collegare la frazione di Villa.