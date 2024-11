Napolitoday.it - Arrestato dopo un pericoloso inseguimento: in auto nascondeva più di 60mila euro

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione un 19enne napoletano con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra.