Livornotoday.it - Approdo Centro Ascolto Lgbtq+, sabato 16 novembre la presentazione del libro "Gender is over"

Leggi su Livornotoday.it

16, alle 17, si terrà ladelis" (Feltrinelli) di Isa Borrelli al CentroLGBTQIA+ L'Approdo. L'evento, organizzato in occasione del TransDay of Remembrance del 20, la giornata internazionale in cui ricordiamo le persone.