Quotidiano.net - Anceferr, patente a punti non inciderà su sicurezza cantieri

"Laè un dispositivo che sembra sollevare una serie di criticità e che pocosullaneiedili". Lo ha detto il presidente di, Vito Miceli, all'Assemblea annuale dell'Associazione, denunciando che "è nato un sistema che moltiplica le procedure amministrative, impone oneri che non sembrano proporzionati all'obiettivo di maggioree penalizza le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici dove il controllo delle regole è già stringente". Alla fine "si concretizza in un mero sistema di decurtazione di crediti a seguito di irregolarità e in una successiva rintegrazione di crediti attraverso corsi di formazione", ha aggiunto. "Come imprese qualificate del settore edile ferroviario ci aspettavamo altro", ha sottolineato Miceli.