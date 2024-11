Liberoquotidiano.it - "Ammettono anche le capre". Troppi errori a L'Eredità: concorrenti sotto accusa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giovedì 14 novembre è andata in onda una nuova puntata di L', il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata di ieri, Giovanna è stata campionessa per la prima volta ma non è riuscita a portare a casa il montepremi di 18.125 euro perché non ha indovinato la parola vincente, "Galleria". In questa edizione, però, i telespettatori hanno notato che inon sono abbastanza preparati per partecipare a L', troppe dimenticanze e troppe distrazioni. "Ma che provini fanno - ha scritto un utente su X - sele". Non soli il pubblico a casa.Marco Liorni sembra contrariato dalle scarse performance dei giocatori. E il pubblico ha subito notato il suo malcontento. "Addirittura si scuote la testa se la concorrente sbaglia", ha spiegato un'altra utente.