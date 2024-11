Sbircialanotizia.it - Alzheimer, Ema ci ripensa e dice sì al lecanemab

Leggi su Sbircialanotizia.it

Riesaminato il parere negativo L'Agenzia europea del farmaco Ema cisì alla terapia anti-(Leqembi*). "Dopo aver riesaminato il suo parere iniziale", negativo, "il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) - informa l'ente regolatorio Ue in una nota - ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio per Leqembi, .