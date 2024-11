Fanpage.it - Alla Conferenza sul Clima dell’ONU scoppia un improvviso caos: è per Ronaldinho, ospite a sorpresa

Leggi su Fanpage.it

è spuntato anel bel mezzo della COP29, lasui cambiamentitici che si sta tenendo a Baku, in Arzebaijan. Suscitando agitazione tra i presenti che si sono accalcati per scattare selfie e fare video. Una improvvisata vera e propria visto che la presenza della stella brasiliana non era stata annunciata.