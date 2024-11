Pisatoday.it - Alieni tra noi, incontro partecipato con gli esperti

Leggi su Pisatoday.it

Domenica 24 novembre 2024, in occasione della mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene e le minacce alla biodiversità” il Museo propone attività per famiglie in compagnia di duesul tema delle specie aliene e del loro impatto sugli ecosistemi locali. Dopo l’con.